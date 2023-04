O Arsenal, líder da Premier League, empatou a dois golos na tarde deste domingo na visita ao vizinho West Ham, em jogo da 30.ª jornada, tendo deixado escapar uma vantagem de dois golos.

A equipa de Mikel Arteta começou a todo o gás e já vencia por 2-0 aos dez minutos, altura em que Martin Odegaard dobrou a diferença para os visitantes, depois de Gabriel Jesus ter inaugurado o marcador ao minuto sete.

Ainda na primeira parte, o West Ham reduziu de penálti por Said Benrahma, aos 33 minutos.

Na mesma baliza, na segunda parte, Bukayo Saka desperdiçou também um castigo máximo para o 3-1, ao minuto 52, rematando ao lado.

Não marcou o Arsenal, marcou o West Ham cerca de um minuto depois, com Jarrod Bowen a fazer a igualdade que permaneceria até final no marcador.

Com este desfecho, o Arsenal chega aos 74 pontos, mais quatro do que o Manchester City, que tem 70 pontos, mas menos um jogo disputado. O West Ham é 15.º, com 31.