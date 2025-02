O Wolverhampton de Vítor Pereira e companhia é a mais recente vítima do líder Liverpool. Neste domingo, a «alcateia» dos Wolves perdeu por 2-1 diante dos «reds», em Anfield Road.

Foi um duelo com cinco jogadores portugueses de início - do lado do Liverpool, o único foi Diogo Jota, enquanto que José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Gonçalo Guedes defenderam o Wolverhampton.

O Liverpool marcou primeiro, aos 15 minutos, por intermédio de Luis Díaz. Com alguma ajuda de Toti Gomes que, inadvertidamente, assistiu o antigo do jogador do FC Porto. Díaz ultrapassou Sá e marcou.

Mohamed Salah aumentou a vantagem ainda na primeira parte, de grande penalidade. O egípcio ainda fez um terceiro, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo.

Vítor Pereira não escondia a sua insatisfação e ainda viu um amarelo por protestos. Matheus Cunha reduziu a desvantagem e relançou o jogo depois da hora de jogo, com um belo remate de pé esquerdo à entrada da área.

Um corte incrível de Quansah evitou o golo do empate dos Wolves, numa segunda parte dominada pelos forasteiros - o Liverpool não rematou nesses 45 minutos, enquanto os «lobos» somaram dez.

Liverpool só tem uma derrota em 25 jogos, somando 60 pontos. O Wolverhampton está em 17.º, imediatamente acima da linha de água, com 19 pontos.