No jogo grande da 18.ª jornada, Liverpool e Arsenal empataram a um golo em Anfield, este sábado, mantendo tudo igual no topo da classificação da Premier League.

Os gunners praticamente entraram a vencer. Logo aos quatro minutos, na sequência de um livre descaído para uma zona lateral, Martin Odegaard colocou a bola na área e Gabriel Magalhães cabeceou para o 1-0, aproveitando o adiantamento do compatriota Alisson.

Mas a resposta dos reds chegou ainda na primeira parte, por Mo Salah, que não se costuma esconder nos jogos grandes. Depois de um passe longo de Trent-Alexander Arnold, o egípcio recebeu a bola, passou com facilidade por Zinchenko e apontou um golaço.

Pouco depois, Kostas Tsimikas teve de ser substituído, depois de ter sido empurrado por Bukayo Saka junto à linha lateral e ter "atropelado" Jurgen Klopp.

Na segunda parte, o Liverpool teve várias oportunidades de golo, a mais clara aos 72 minutos, quando partiu com cinco jogadores para o ataque perante dois defesas dos gunners, mas Alexander-Arnold atirou à trave.

Com este resultado, o Arsenal mantém-se na liderança da liga inglesa, com 40 pontos. O Liverpool, com 39 pontos, falhou a ultrapassagem aos londrinos e continua na segunda posição. O Aston Villa está no último lugar do pódio, também com 39 pontos.