Poucos dias depois de ter saltado do banco para desbloquear o jogo em Bilbao, para a Liga dos Campeões, Gabriel Martinelli voltou a cumprir o papel de “arma secreta” de Mikel Arteta ao marcar, aos 90+3 minutos, o golo que permitiu ao Arsenal evitar a derrota no clássico com o Manchester City [1-1] da quinta jornada da Premier League.

RECORDE O FILME DO JOGO

A atualização que Guardiola desenhou para a versão 2025/2026 do Manchester City trouxe um upgrade importante para a baliza, com a chegada do “gigante” Donnarumma, mas manteve a sua configuração mais relevante, a do goleador implacável, à qual Erilng Haaland continua a dar corpo.

Depois do bis ao vizinho United, na ronda anterior da Premier League, e do golo ao Nápoles para a Liga dos Campeões, o Robot voltou a fazer aquilo para que foi configurado. O 1-0 surgiu logo aos 9 minutos, num contra-ataque iniciado e concluído por Haaland, que foi conduzido com mestria por Reijnders.

O golo confirmou a melhor entrada do City no jogo, que o Arsenal procurou contrariar. Os Gunners foram conseguindo empurrar o adversário para perto da sua área, tiveram muito mais bola [foi o jogo de Guardiola com menos posse de bola (33 por cento) enquanto treinador], mas em termos de oportunidades flagrantes o ascendente não foi tão vincado.

E quando elas surgiram, Donnarumma disse “presente”, negando o golo a Madueke, em cima do intervalo. O ex-Sporting, Viktor Gyökeres, também ficou perto do empate, mas não conseguiu finalizar uma jogada confusa.

Já com Matheus Nunes em campo, que se juntou aos titulares Rúben Dias e Bernardo Silva no City, Haaland mostrou o seu lado humano ao falhar o bis na cara de Raya, que ainda teve de se aplicar para negar um autogolo, que seria no mínimo caricato, de Eze.

Aos 80 minutos, Arteta apostou em Martinelli para tentar agitar o jogo e foi precisamente o brasileiro a fazer o 1-1, na compensação, numa altura em que os londrinos pareciam até algo descrentes.

O empate mantém o Arsenal com três pontos de vantagem sobre o City na Liga inglesa, mas deixa os Gunners mais longe do primeiro posto, ocupado pelo Liverpool, agora a cinco pontos de distância.