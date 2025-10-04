O Manchester United regressou a Old Trafford e voltou também às vitórias na tarde deste sábado, ao bater o Sunderland, por 2-0, em jogo da sétima jornada da Premier League.

Com o guarda-redes Senne Lammens em estreia e os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes também no onze inicial, o Manchester United chegou à vantagem com um golo de Mason Mount, aos oito minutos, Bryan Mbeumo cruzou do lado direito e Mount, na área, depois de dominar com o pé esquerdo, finalizou de pé direito, batendo o guarda-redes Robin Roefs.

Já com o 1-0 no marcador, o médio português Bruno Fernandes ficou perto de um golaço, mas o remate colocado de pé direito foi desviado por Roefs para o poste, aos 25 minutos.

Porém, o 2-0 do Manchester United não demorou, por Benjamin Sesko. Diogo Dalot, na direita, fez um lançamento lateral para a área, Nordi Mukiele tentou o corte de cabeça na área em duelo com Casemiro, tendo a bola sobrado para o espaço nas suas costas, onde Sesko finalizou de pé direito.

Em cima do intervalo, ficou em análise um possível penálti para o Sunderland, por falta de Sesko sobre Trai Hume, mas com o auxílio do VAR, o árbitro Stuart Attwell acabou por reverter a decisão inicial.

Na segunda parte, o resultado não se alterou e o United garantiu a terceira vitória na Premier League em sete jornadas, sendo a terceira vitória seguida nos jogos caseiros, depois do 3-2 ao Burnley e do 2-1 ao Chelsea (antes, tinha só perdido pontos em casa na derrota por 1-0 com o Arsenal). É, também, a primeira jornada em 2025/26 que o Manchester United não sofre golos. A equipa treinada por Amorim sobe, à condição, ao oitavo lugar, com dez pontos. O Sunderland mantém-se com 11 pontos, à condição no sexto lugar.

