O Chelsea regressou às derrotas na Premier League este sábado, na visita ao Newcastle: os blues perderam por 4-1, na 13.ª jornada do campeonato inglês.

Os problemas defensivos dos londrinos ficaram à vista logo aos 13 minutos, quando Aleksander Isak apareceu completamente solto na grande área e, na cara de Robert Sánchez, fez o 1-0.

A resposta da equipa de Mauricio Pochettino surgiu aos 23 minutos, no momento alto da tarde. Raheem Sterling encarregou-se da responsabilidade de bater um livre à entrada da área e surpreendeu com um remate em jeito.

O jogo foi empatado para intervalo, mas, na segunda parte, os magpies deram uma excelente resposta e marcaram dois golos de rajada que deitaram por terra as esperanças dos blues. Primeiro, foi Lascelles (60m) a recolocar o Newcastle em vantagem, com um excelente golpe de cabeça. No minuto seguinte, Thiago Silva comprometeu ao ser pressionado por Joelinton e o médio dos magpies ficou com caminho aberto para fazer o 3-1 e soltar um grito de revolta pelo falhanço que tinha protagonizado na primeira parte.

Já sem Reece James, que foi expulso ao ver o segundo cartão amarelo aos 73 minutos, o Chelsea ainda consentiu mais um golo.

Anthony Gordon fugiu a Badiashille, cortou para o corredor central e sentenciou as contas do jogo.

Com este triunfo, o Newcastle ultrapassa, à condição o Manchester United e sobe ao sexto lugar da liga inglesa, com 23 pontos. Por sua vez, o Chelsea segue na 10.ª posição, com 16, mas ainda pode cair lugares nesta jornada.

Também este sábado, o Brighton venceu no reduto do Nottingham Forest, por 3-2. Elanga abriu o marcador para os anfitriões (3m), mas um golo de Evan Ferguson (26m) e um bis de João Pedro (45+4m e 58m) colocaram o conjunto de Roberto De Zerbi na frente.

Já com menos um jogador em campo, devido à expulsão de Dunk (73m), o Brighton ainda sofreu mais um golo, da autoria de Gibbs-White (penálti), mas segurou o triunfo.

Noutro dos jogos do dia, o West Ham venceu na visita ao Burnley (2-1), com dois golos apontados mesmo ao cair do pano, enquanto o Luton bateu em casa o Crystal Palace (2-1) e o Bournemouth derrotou o Sheffield United (3-1) no Bramall Lane.

Resultados e classificação da Premier League