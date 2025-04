O Nottingham regressou às vitórias na Premier League, ao vencer na visita ao Tottenham por 2-1, na noite desta segunda-feira. A equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo, que vinha de duas derrotas seguidas no campeonato, e aproveitou a derrota do Newcastle (4-1 ante o Aston Villa) para ascender ao terceiro lugar e afirmar-se na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões.

Em Londres, no jogo que fechou a 33.ª jornada, o Nottingham chegou à vantagem aos cinco minutos. Na sequência de um canto batido por Anthony Elanga do lado direito, Pedro Porro afastou de cabeça para fora da área e a bola foi ao encontro do inglês Elliot Anderson, que rematou certeiro com o pé direito.

Num grande início de jogo para o Nottingham, Chris Wood ainda marcou aos dez minutos, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo. No entanto, ao minuto 16, o golo do avançado neozelandês contou mesmo: cabeceamento para o fundo da baliza, na sequência de um cruzamento de Elanga, do lado esquerdo do ataque.

Na parte final do jogo, o Tottenham tentou evitar a derrota e relançou-se com o golo de Richarlison, de cabeça, após cruzamento de Porro, ex-Sporting, do lado direito, aos 87 minutos. No entanto, nada mais mudou até ao apito final, dado por volta dos 90+6m.

Com este resultado, o Nottingham soma agora 60 pontos, menos seis do que o Arsenal (2.º com 66) e menos 19 do que o líder e praticamente campeão Liverpool. Abaixo, bem próximos, estão Newcastle (4.º com 59), Manchester City (5.º com 58), Chelsea (6.º com 57) e Aston Villa (7.º com 57). A disputa pelo top-5, que dá acesso à Champions via Premier League, promete ser intensa nas últimas cinco jornadas.

Já o Tottenham, que sofreu a segunda derrota seguida no campeonato, a 18.ª em 33 jornadas, mantém-se com 37 pontos, no 16.º lugar.