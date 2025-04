Jogo grande em Old Trafford neste domingo de Páscoa. O Manchester United de Ruben Amorim perdeu diante do Wolverhampton de Vítor Pereira num duelo com muitos portugueses à mistura (1-0).

Logo antes do jogo, o luso José Sá lesionou-se apresentando queixas na zona das costas e foi rendido pelo guarda-redes suplente Dan Bentley. Do outro lado, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram suplentes utilizados, com Amorim a dar-lhes descanso. Bruno não era suplente há mais de três anos.

Nélson Semedo foi capitão do Wolverhampton e titular, além do internacional luso Toti Gomes. A primeira parte foi bastante tépida, apenas com Eriksen a ameaçar de livre direto.

Na segunda metade, já depois da entrada de Bruno Fernandes e Diogo Dalot (o primeiro trouxe mais qualidade ao jogo dos homens da casa), o Wolverhampton chegou ao golo no primeiro remate enquadrado.

Foi Pablo Sarabia, antigo pupilo de Ruben Amorim no Sporting, quem marcou o golo da vitória num livre direto soberbo, aos 77 minutos.

Rodrigo Gomes ainda foi lançado por Vítor Pereira. O United teve hipótese de empatar por Mason Mount e Bruno Fernandes, mas não foi feliz.

Desta forma, o Wolverhampton aumenta a série vitoriosa para cinco jogos consecutivos, algo que só encontra paralelo nos anos 70 do século passado, a época dourada do clube. Melhor, só seis vitórias seguidas (1970). Ficam em 15.º, em igualdade pontual com os «Red Devils».

Já o Manchester United soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos na Premier League e é 14.º, com a permanência praticamente assegurada.