Leandro Trossard foi preponderante no triunfo do Arsenal no dérbi londrino com Tottenham (2-1), na última quarta-feira, ao apontar o golo que carimbou a reviravolta dos «gunners», mas o seu impacto no jogo não se ficou por aí.

Que o diga Pedro Porro, que, ao minuto 30, ficou «pregado» ao relvado após uma mudança de direção vertiginosa do internacional belga.

Sem aderência para rodar e acompanhar o movimento de Trossard, o antigo jogador do Sporting precisou mesmo de assistência médica na sequência do lance.

A vitória no dérbi, referente à 21.ª jornada da Premier League, deixa o Arsenal, isolado, na segunda posição da tabela, com 43 pontos, menos quatro do que o líder, Liverpool. Quanto ao Tottenham é apenas 13.º, com 24 pontos.

Veja o momento: