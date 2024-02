O Manchester United venceu este domingo na visita ao Luton Town por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da Premier League, somando a quarta vitória consecutiva no campeonato, tornando esta a melhor sequência na prova em 2023/24.

O United entrou da melhor forma no jogo, com Rasmus Hojlund a fazer o primeiro golo logo aos 36 segundos, aproveitando um erro de Amari’i Bell.

Um golo histórico do dinamarquês, que aos 21 anos e 14 dias, tornou-se assim o mais jovem jogador a marcar em seis jornadas consecutivas na história da Premier League. Bateu o recorde que pertencia a Joe Willock (21 anos, 272 dias).

Não foi preciso esperar muito tempo para novo golo do United e novo golo de Hojlund, que bisou aos sete minutos, na sequência de um canto do lado esquerdo do ataque.

Num início de jogo louco no marcador, o Luton Town relançou-se pelo resultado pouco depois, aos 14 minutos, com Carlton Morris a emendar para o fundo da baliza, na cara de André Onana.

Porém, o marcador não sofreria mais alterações, num jogo em que os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares na equipa de Manchester.

Na classificação, a equipa comandada por Erik ten Hag chega aos 44 pontos, estando no 6.º lugar. O Luton Town é 17.º, com 20 pontos, um a mais do que o Everton, que é a primeira equipa em lugar de descida.

No outro jogo do dia, horas antes, o Brighton goleou na visita ao Sheffield United, por 5-0. As coisas complicaram-se para o último classificado com a expulsão de Mason Holgate aos 13 minutos, com vermelho direto.

Os golos surgiram depois, dois deles na primeira parte e três na segunda, por Facundo Buonanotte (20m), Danny Welbeck (24m), Jack Robinson (75m autogolo) e com o bis de Simon Adingra (78m, 85m).

O Brighton é 7.º classificado, com 38 pontos. O Sheffield United é 20.º, com 13, os mesmos do Burnley, 19.º.