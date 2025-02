O Wolverhampton não somou vitórias nas cinco anteriores jornadas. O Aston Villa não tinha perdido nessa mão cheia de jogos. Porém, este sábado tudo mudou.

No Molineux, o Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, recebeu e venceu o Aston Villa por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da Premier League, desfecho que, a par dos restantes resultados, permitiu aos Wolves sair dos lugares de descida ao Championship.

Com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Gonçalo Guedes no onze inicial, o Wolverhampton chegou à vantagem aos 12 minutos, com um golo de Jean-Ricner Bellegarde. O francês rematou cruzado de pé direito, na área, a entrar ao primeiro poste, após um passe do ex-Sporting Pablo Sarabia.

O 2-0 surgiu já em cima do apito final, aos 90+7m, pelo brasileiro Matheus Cunha, num grande lance individual e novo remate cruzado, desta vez a entrar junto ao poste mais distante. Por essa altura, já Guedes tinha sido substituído (71m) e Rodrigo Gomes estava em campo (entrou aos 73m).

Foi uma grande jornada para o Wolverhampton, que ultrapassou o Leicester para sair da zona de descida e descolou ainda do Ipswich, que foi derrotado pelo Southampton, último classificado que somou apenas a segunda vitória em 24 jornadas. Os Wolves somam 19 pontos no 17.º lugar. Na zona de descida estão Leicester (17), Ipswich (16) e Southampton (9).

O dia na Premier League ficou inicialmente marcado pela goleada do Nottingham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo: 7-0 ao Brighton.