Pedri venceu o Prémio Kopa, que distingue o melhor futebolista sub-21 do ano.

O médio do Barcelona foi um dos cinco finalistas ao galardão, juntamente com o português Nuno Mendes (Sporting/PSG), Mason Greenwood (Man United), Bellingham (B. Dortmund) e Musiala, do Bayern Munique.

O prémio foi atribuído pela revista francesa France Football, que nesta terça-feira entrega a Bola de Ouro.