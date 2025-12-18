Vitinha e João Neves mantêm-se entre os nomeados para dois prémios dos Globe Soccer Awards, juntamente com os compatriotas Cristiano Ronaldo, Deco, Luís Campos e Jorge Mendes, segundo a lista divulgada nesta quinta-feira.

Em sentido inverso, o bicampeão português Sporting, que em 2024 tinha sido igualmente candidato clube masculino do ano, ficou fora da corrida, tal como Nuno Mendes para jogador do ano, Rodrigo Mora na categoria jogador emergente, e o selecionador Roberto Martínez, no galardão de melhor treinador.

Vitinha figura numa lista agora reduzida para cinco futebolistas do ano, ao lado do colega de equipa Ousmane Dembelé, atual Bola de Ouro e melhor futebolista do Mundo para a FIFA, Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal e Raphinha, ambos do Barcelona.

O antigo jogador do FC Porto mantém-se, naturalmente, no lote de candidatos a melhor médio, ao lado do compatriota e companheiro do PSG João Neves, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) e Pedri, do Barcelona.

João Neves está também entre os concorrentes ao prémio de jogador emergente. O futebolista formado no Benfica tem a concorrência de Pau Cubarsí (Barcelona), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Arda Güler (Real Madrid) e Kenan Yildiz (Juventus).

Na categoria de melhor agente, o português Jorge Mendes continua a ter hipóteses de ganhar, enquanto na luta pelo prémio de diretor desportivo há dois nomes lusos: Luís Campos (Paris Saint-Germain) e Deco (Barcelona).

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo, dos sauditas do Al Nassr, concorre ao prémio de jogador do Médio Oriente, que venceu nas últimas duas edições.

Os vencedores da 16.ª edição do Globe Soccer Awards, que serão eleitos por um painel de especialistas e também pelos votos dos fãs na internet, vão ser conhecidos a 28 de dezembro, no Atlantis The Royal, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.