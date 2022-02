Os nomeados para os prémios Laureus de 2022 foram conhecidos esta quarta-feira, com seis candidatos em sete categorias e cinco noutra, sem qualquer nome português e com o futebol, o ténis, o atletismo e o ciclismo em destaque nas nomeações.

Tal como em 2021, 2020 e 2019, Portugal não conta com qualquer nome, depois de o futebolista Cristiano Ronaldo ter sido nomeado em 2018.

Atleta masculino do ano, atleta feminino do ano, equipa do ano, retorno do ano, revelação do ano, desporto pelo bem, desportista do ano com deficiência e desportista de ação são os oito prémios a atribuir, numa cerimónia que vai decorrer de forma virtual, devido à pandemia da covid-19, em abril.

Os prémios Laureus distinguem as conquistas de atletas e histórias inspiradoras no mundo do futebol, incluindo, entre outros, os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos e o Euro 2020 de futebol, que decorreram em 2021.

Os nomeados aos prémios foram selecionados por um painel de 1300 jornalistas desportivos e os vencedores vão sair de uma votação dos 71 membros da academia Laureus.

«Atleta masculino do ano»

Tom Brady (futebol americano, Estados Unidos)

Novak Djokovic (ténis, Sérvia)

Caeleb Dressel (natação, Estados Unidos)

Eliud Kipchoge (atletismo, Quénia)

Robert Lewandowski (futebol, Polónia)

Max Verstappen (Fórmula 1, Países Baixos)

«Atleta feminina do ano»

Ashleigh Barty (ténis, Austrália)

Allyson Felix (atletismo, Estados Unidos)

Katie Ledecky (natação, Estados Unidos)

Emma Mckeon (natação, Austrália)

Alexia Putellas (futebol, Espanha)

Elaine Thompson-Herah (atletismo, Jamaica)

«Equipa do ano»

Equipa de futebol masculina da Argentina

Equipa feminina de futebol do Barcelona

Equipa olímpica de saltos ornamentais da China

Equipa de futebol masculina da Itália

Mercedes – Fórmula 1

Milwaukee Bucks, basquetebol

«Retorno do ano»

Simone Biles (ginástica, Estados Unidos)

Sky Brown (skate, Reino Unido)

Mark Cavendish (ciclismo, Reino Unido)

Tom Daley (saltos para a água, Reino Unido)

Marc Márquez (motociclismo, Espanha)

Annemiek Van Vleuten (ciclismo, Países Baixos)

«Revelação do ano»

Neeraj Chopra (atletismo, Índia)

Daniil Medvedev (ténis, Rússia)

Pedri (futebol, Espanha)

Emma Raducanu (ténis, Reino Unido)

Yulimar Rojas (atletismo, Venezuela)

Ariarne Titmus (natação, Austrália)

«Desporto pelo bem»

Ich Will Da Rauf! (escalada, Alemanha)

Jucà Pe Cagnà (multidesportos, Itália)

Kick 4 Life (futebol, Lesoto)

Lost Boyz Inc. (beisebol/softball, Estados Unidos)

Monkey Magic (escalada, Japão)

«Desportista do Ano com deficiência»

Diede De Groot (ténis em cadeira de rodas, Países Baixos)

Marcel Hug (atletismo em cadeira de rodas, Suíça)

Shingo Kunieda (ténis em cadeira de rodas, Japão)

Jetze Plat (paraciclismo/paratriatlo, Países Baixos)

Susana Rodríguez (paratriatlo, Espanha)

Sarah Storey (paraciclismo, Reino Unido)