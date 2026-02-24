José Luis Chilavert voltou a defender Gianluca Prestianni das acusações de racismo e, desta vez, o alvo foi Thibaut Courtois. O guarda-redes do Real Madrid considerou que o incidente com Vinicius Júnior na Luz foi «lamentável» e Chilavert disparou para todo o lado.

«Lamentável é ele ter roubado a namorada ao seu companheiro, o De Bruyne. Ele fala dos valores atuais e que estas coisas não deveriam acontecer, mas o Vinicius disse ao miúdo, ao Prestianni, “cagão de merd*”. E o Mbappé disse “cabr** racista”. Eles podem insultar-te e dizer tudo e tu não podes dizer nada?», disse o antigo guarda-redes paraguaio à Radio Rivadavia.

«Há que dizer ao Courtois que a Bélgica está dominada pelos muçulmanos, que lhes roubam e matam as mulheres. Os valores da América do Sul são pró-família e há que os cuidar. E dizer ainda ao Courtois que aprenda a jogar com os pés, que se aventure a sair de fora da área e bater livres ou penáltis. É um guarda-redes normal», concluiu.