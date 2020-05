A Assembleia Geral de clubes da Liga belga (Pro League), que iria deliberar sobre o fim antecipado do campeonato na segunda-feira, devido à pandemia de covid-19, foi novamente adiada, agora para o dia 15 de maio.

«A Pro League espera poder analisar as recomendações sobre as consequências da crise do coronavírus formuladas pelo Conselho de Administração a 2 de abril, com todas as informações necessárias», refere a nota divulgada este domingo à imprensa pelo organismo, que já tinha adiado a decisão por duas vezes nas últimas semanas.

O conselho de administração da Pro League recomendou o final dos campeonatos da primeira e segunda divisões, uma posição que a maioria dos clubes concordou, sendo que só tomarão uma decisão final após ouvirem o Conselho de Segurança Nacional.

A 25 de março, o conselho de diretores da Pro League recomendou o fim dos campeonatos, numa decisão considerada «prematura» e «injustificada» pela UEFA, que ameaçou privar os clubes belgas da participação nas provas europeias da próxima temporada.

Em caso de interrupção definitiva do campeonato, a classificação atual seria congelada e o Club Brugge seria declarado campeão.