A goleada aplicada pelo PSG ao Inter Milão, em Munique (5-0), cedo soltou a euforia na capital francesa. A antever este desfecho, as autoridades mobilizaram mais de 5400 agentes. Como tal, ainda antes do final da partida, pelas 22h45 locais (21h45 em Portugal Continental), as autoridades efetuaram, pelo menos, 81 detenções.

Pelas 00h30 locais, menos uma hora em Portugal Continental, as autoridades já contavam 131 detenções. Segundo a BFM TV, entre as ocorrências conta-se um autocarro vandalizado e a tentativa de assalto a uma loja da Lacoste, além de várias viaturas em chamas.

Muitos adeptos assistiram à final e à conquista dentro do Parque dos Príncipes. Nos Campos Elísios, por exemplo, há uma grande concentração de pessoas, com fogo de artifício, potes de fumo e petardos.

Veja alguns vídeos da festa (e da confusão), abaixo: