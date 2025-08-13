Afastado das opções de Luis Enrique, Gigi Donnaruma já é passado no PSG. O treinador disse que queria um novo perfil de guarda-redes, mesmo já tendo um dos melhores do mundo, e confiou a titularidade a Lucas Chevalier na final da Supertaça Europeia.

Apesar de ter sofrido dois golos, o guardião fez uma defesa importante na série de grandes penalidades, com Nuno Mendes a marcar o pontapé decisivo. Após o jogo, os colegas elogiaram-no.

«Nos penáltis, confiámos no Lucas. Ele acabou de chegar, mas era o momento dele mostrar-se. Estamos muito felizes porque ele conseguiu. E os nossos rematadores fizeram um excelente trabalho», analisou o capitão Marquinhos, deixando ainda uma 'bicada'.

«O PSG é assim, é preciso aguentar a pressão. Ele é um guarda-redes de alto nível, ele é capaz. Foi recebido com um troféu! Ninguém tem o seu lugar garantido, é preciso estar sempre no mais alto nível para manter o seu lugar», completou.

Já Dembélé, eleito home do jogo, também o elogiou. «Lucas é forte. Ele chega e defende um penálti. É bom para a sua estreia, estamos contentes».

Já o treinador Luis Enrique riu-se após ser questionado pelo guarda-redes. «Estou muito contente por ele e por toda a equipa», resumiu o espanhol.