«Dois pesos, duas medidas». É assim que o Lille classifica a decisão da Liga Francesa em disponibilizar apenas 500 bilhetes a adeptos do clube do Norte de França para a deslocação ao Parque dos Príncipes, nesta sexta-feira, contra o Paris Saint-Germain.

O baixo número de bilhetes (justificado por razões de segurança), em comparação com a capacidade do estádio (48,583) e com os bilhetes dados aos adeptos do PSG na deslocação a casa do Lille, cerca de mil, e num estádio mais pequeno, levou a que a «maioria» das claques do Lille boicotem o jogo.

O anúncio foi feito em comunicado do clube. Não é certo quantos adeptos forasteiros estarão no recinto, mas será com certeza um número residual, num jogo que é dos principais do calendário da Liga.

Será um duelo com bastantes portugueses - Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos estão convocados, ao passo que Félix Correia, Tiago Santos e André Gomes jogam pelo Lille. João Neves está lesionado. O duelo começa pelas 20 horas desta sexta-feira.