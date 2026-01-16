Claques do Lille boicotam deslocação ao PSG em protesto com a Liga
Só foram distribuídos 500 bilhetes para adeptos forasteiros no Parque dos Príncipes
Só foram distribuídos 500 bilhetes para adeptos forasteiros no Parque dos Príncipes
«Dois pesos, duas medidas». É assim que o Lille classifica a decisão da Liga Francesa em disponibilizar apenas 500 bilhetes a adeptos do clube do Norte de França para a deslocação ao Parque dos Príncipes, nesta sexta-feira, contra o Paris Saint-Germain.
O baixo número de bilhetes (justificado por razões de segurança), em comparação com a capacidade do estádio (48,583) e com os bilhetes dados aos adeptos do PSG na deslocação a casa do Lille, cerca de mil, e num estádio mais pequeno, levou a que a «maioria» das claques do Lille boicotem o jogo.
O anúncio foi feito em comunicado do clube. Não é certo quantos adeptos forasteiros estarão no recinto, mas será com certeza um número residual, num jogo que é dos principais do calendário da Liga.
Será um duelo com bastantes portugueses - Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos estão convocados, ao passo que Félix Correia, Tiago Santos e André Gomes jogam pelo Lille. João Neves está lesionado. O duelo começa pelas 20 horas desta sexta-feira.
🚨 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝗲́ 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 🚨— LOSC (@losclive) January 16, 2026
𝗣𝗦𝗚-𝗟𝗢𝗦𝗖 : 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗼𝗶𝗱𝘀, 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗹𝗶𝗹𝗹𝗼𝗶𝘀.
À l’occasion de la rencontre de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au LOSC, programmée ce vendredi 16 janvier 2026 à… pic.twitter.com/ub9jYJbB16