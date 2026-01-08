O Marselha esteve perto de conquistar a Supertaça francesa, mas um golo de Gonçalo Ramos, em tempo de compensação, permitiu ao PSG empatar e arrastar a decisão para penáltis, num desempate em que levaria a melhor. E a tristeza do lado da equipa derrotada foi bem evidenciada pelo treinador Roberto De Zerbi, que admitiu ter chorado no balneário.

«A primeira coisa que eu disse à minha equipa é que eu nunca chorei depois de uma derrota. E hoje, eu chorei quando entrei no meu balneário, porque estávamos a preparar-nos de uma maneira especial e o PSG tem sido a equipa que melhor joga no último ano e meio na Europa. Mas hoje o Marselha merecia ter ganho», disse De Zerbi, em conferência de imprensa.

«A segunda coisa que eu disse à equipa é que nós devemos exigir sempre de nós mesmos este tipo de prestação. Hoje, houve tudo o que é exigido num jogo de futebol: o jogo, a parte defensiva, a garra, a técnica. Tudo o que uma equipa forte que quer ganhar precisa, contra uma equipa que já ganhou tudo eme 2025», disse, ainda.