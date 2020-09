O futebolista do Paris Saint-Germain, Di María, mostrou-se desiludido pela ausência dos convocados para os próximos dois jogos da seleção da Argentina e defendeu que, se está a ser feita uma remodelação na qual se abdica dos jogadores a caminhar para o fim da carreira, esta devia ser feita com todos.

«Não encontro explicação, não tenho palavras. Muitos dizem que estou velho, mas tenho 32 anos e continuo a correr da mesma forma. Mostro isso a cada jogo. É difícil de entender que, ao estar num bom momento, não sou convocado. Mas vou continuar a lutar para lá estar», afirmou o extremo ex-Benfica, em declarações na quarta-feira, ao programa Closs Continental, da Radio Continental argentina.

«Se formos pensar numa remodelação, tens de fazê-la com todos. Dessa forma, tinham de sair Messi, Otamendi e outros que estão num grande nível», continuou, garantindo que demonstra a cada jogo que pode estar «à altura de Mbappé e Neymar» no PSG, que foi finalista vencido da Liga dos Campeões 2019/2020.

As declarações surgiram na mesma altura em que o sul-americano soube do castigo de quatro jogos, após uma cuspidela a Álvaro González no jogo ante o Marselha. «O que diz, fi-lo em reação a. E porque do outro lado houve palavras que não gostei», justificou.