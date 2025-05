Luis Enrique voltou a vencer uma Liga dos Campeões, dez anos depois. O treinador espanhol voltou a ser feliz depois de ter celebrado a conquista da Champions pelo Barcelona, juntamente com a filha Xana, em 2015.

A menina morreu aos nove anos, em 2019, vítima de doença oncológica. O seu pai não a esqueceu ao conquistar a 'orelhuda' pelo PSG, neste sábado, e vestiu uma camisola da Fundação Xana logo após o apito final em Munique. Esta Fundação ajuda crianças com doenças graves.

Uma jornalista entregou ao treinador uma fotografia de Luis Enrique e Xana na festa da Champions, em 2015, e o treinador agradeceu. «Esta fotografia reflete muito bem como era a minha filha nas festas. Não está connosco fisicamente, mas está sempre nas nossas mentes», afirmou.

Mais tarde, à Sky, o treinador retomou o tema: «A Xana está comigo desde o momento em que partiu fisicamente. Ela está presente espiritualmente. Não preciso de vencer, sinto-a sempre e quero recordar-me de tudo de bom que ela me trouxe».

Os próprios adeptos do Paris Saint-Germain quiseram agradecer ao treinador com uma tarja gigante alusiva à filha do técnico.