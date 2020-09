Os adeptos do Paris Saint-Germain homenagearam Edinson Cavani, cerca de dois meses depois de o avançado ter deixado o clube.

Foi o próprio Cavani a revelar a homenagem nas redes sociais.

«O matador, de soldado e lenda. Um goleador que marcou a história do nosso clube», escreveram os adeptos do PSG, numa faixa exibida à porta do Hôtel des Invalides, histórico edifício no centro de Paris onde está o túmulo de Napoleão.

Cavani agradeceu o gesto: «Eu na vossa história e vocês na minha. Obrigado.»