O Paris Saint-Germain mostrou-se «surpreendido» por Bradley Barcola ter sido riscado da convocatória da seleção francesa, esta segunda-feira, por lesão.

O extremo do PSG até se apresentou na concentração de «Les Bleus», mas foi dispensado por Didier Deschamps, após ser observado pela equipa médica da seleção gaulesa, que detetou uma lesão crónica no tendão da coxa direita. Segundo a nota da Federação Francesa, o problema de Barcola já se arrasta desde o encontro da Liga dos Campeões, diante da Atalanta, em setembro passado. Desde então, o jogador de 23 anos participou em mais três partidas.

Ora, em comunicado, os parisienses garantem que o relatório da seleção «não corresponde de forma alguma às informações médicas comunicadas pelas equipas médicas» do clube.

Na nota publicada nas redes sociais, o PSG revela que enviou um relatório médico antes do jogo deste domingo, diante do Lille, em que o jogador somou 59 minutos, e que não indicava «nenhuma lesão crónica após o jogo com a Atalanta».

«O Paris Saint-Germain também insiste que a confidencialidade médica deve ser respeitada para o bem de todas as partes», lê-se ainda no comunicado dos campeões europeus.

A confirmar-se a lesão, Luis Enrique terá, assim, mais uma preocupação no plantel, isto numa altura em que já não conta com João Neves, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia. Neves, diga-se, também foi dispensado por Roberto Martínez.

Para o lugar de Barcola, Deschamps promoveu um regresso surpreendente. Seis anos depois da última chamada, Florian Thauvin está de volta à seleção francesa. Esta temporada, o extremo, campeão do Mundo em 2018, leva dois golos em sete jogos pelo Lens.

A França vai defrontar Azerbaijão e Islândia na qualificação para o Mundial 2026, a 10 e 13 de outubro, respetivamente.

