Ousmane Dembelé continua de pé a ferver no PSG. Frente ao Brest, numa espécie ensaio para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o internacional francês completou o sexto jogo consecutivo a marcar, logo com o segundo hat-trick consecutivo, conseguido poucos dias após o ter feito para a Champions diante do Estugarda.

O Brest ainda conseguiu responder ao primeiro golo de Dembelé, por Del Castillo, repondo a igualdade no arranque da segunda parte, mas o avançado dos parisienses garantiu uma vantagem preciosa para o PSG com dois golos, entre os minutos 56 e 62.

Ajorque ainda reduziu, à entrada dos derradeiros 20 minutos, só que faltava entrar em cena Gonçalo Ramos. O avançado português entrou para o lugar de Dembelé e mostrou-se um digno sucessor do francês no jogo, tendo bisado nos últimos minutos.

Para lá de Gonçalo Ramos, também foram a jogo no PSG os portugueses Vitinha e Nuno Mendes, que cumpriram todos os minutos do encontro.

Os parisienses seguem, tranquilos, na liderança da Liga francesa, com 50 pontos, enquanto o Brest é, à condição, oitavo classificado, com 28.