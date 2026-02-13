França: PSG perde em casa de um Rennes em crise e pode perder liderança
Lens ultrapassa o campeão francês se vencer nesta jornada
O Paris Saint-Germain foi surpreendido pelo Rennes, nesta sexta-feira. O campeão francês apresentou uma exibição cinzenta e desligada, permitindo que uma equipa em crise vencesse (com justiça) o jogo, por 3-1.
O Rennes despediu o treinador Habib Beye durante esta semana após ter conseguido apenas uma vitória em cinco jogos. Por incrível que pareça, a equipa da casa conseguiu vencer o campeão PSG logo a seguir.
João Neves, Vitinha e Nuno Mendes foram titulares, com Gonçalo Ramos a entrar na reta final do jogo. O primeiro saiu com queixas num ombro aos 70 minutos.
Tamari lançou o Rennes na frente logo aos 34 minutos, num lance em que a defesa parisiense foi passiva. Rematou cruzado de pé esquerdo e surpreendeu Safonov. Isto, já depois da equipa da casa ter acertado no poste.
Tamari meteu o Rennes na frente 😮💨#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Rennes #PSG #bacanaplay pic.twitter.com/T9g9M4PRkj— sport tv (@sporttvportugal) February 13, 2026
Na segunda parte, o Rennes chegou ao 2-0 por Esteban Lepaul, de cabeceamento, num canto. João Neves ficou tocado no lance. No minuto seguinte, Ousmane Dembélé relançou o jogo e fez o 2-1 também de cabeça.
Porém, aos 81m, Breel Embolo fez o 3-1 final num lance que resume o jogo - muito pouca intensidade do PSG na transição defensiva.
Os parisienses ficam com 51 pontos e podem ser ultrapassados na liderança pelo Lens. O Rennes sobe a quinto lugar, com 34 pontos.