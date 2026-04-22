O PSG venceu, esta quarta-feira, o Nantes por 3-0, em jogo em atraso relativo à 26.ª jornada da liga francesa. Vitinha e Nuno Mendes, recorde-se, estiveram ausentes por lesão.

Kvaratskhelia abriu a contagem no marcador, aos 13 minutos. A formação de Paris beneficiou de uma grande penalidade e o extremo georgiano não desperdiçou.

Com tempo para calafrios, o Nantes igualou a partida (22m), contudo o lance foi invalidado por fora de jogo. Como resposta, Doué dilatou a vantagem com um golaço de levantar o estádio.

No segundo tempo, Dembélé encontrou Kvaratskhelia, aos 50 minutos, que apontou o «bis». Com este remate certeiro, o extremo chegou aos 16 golos na temporada.

Somados mais três pontos, o PSG mantém-se no primeiro lugar, com 66 pontos, seguido do Lens que conta com 62. O Nantes, por sua vez, ocupa o 17.º lugar, com 20 pontos.