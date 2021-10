Três indivíduos suspeitos do assalto à casa de Di Maria, enquanto esteve jogava pelo PSG frente ao Nantes, estão sob custódia, escreve o L'Équipe.



Os suspeitos, com idades entre os 25 e os 30 anos, estão também a ser interrogados pela tentativa de assalto à habitação de Julian Draxler. De acordo com a imprensa francesa, os assaltantes levaram jóias e artigos de luxo no valor de 500 mil euros.



Lembre-se que o internacional argentino foi substituído por Pochettino durante o PSG-Nantes pelo facto de a sua casa ter sido assaltada. As filhas e a mulher do jogador estavam em casa no momento do assalto e foram aprisionadas pelos intrusos enquanto decorria o assalto, sendo posteriormente libertadas.