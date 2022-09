Vitinha, Renato Sanches, Fabián Ruíz, Carlos Soler ou Nordi Mukiele.

Mesmo com estes nomes – e outros - o português Luís Campos, conselheiro para o futebol do Paris Saint-Germain, defendeu esta sexta-feira que o clube não conseguiu fazer um bom mercado de transferências, nomeadamente porque não foi conseguido um «equilíbrio perfeito», apesar da «enorme qualidade» existente no grupo comandado por Christophe Galtier.

«Não [ndr: estou satisfeito com o mercado]. Porque chegámos ao final do mercado sem o equilíbrio perfeito. Temos uma grande qualidade no plantel, isso não há dúvidas. Uma enorme qualidade. Mas, por fim, não chegámos à perfeição. É sempre difícil a perfeição, mas trabalhamos todos os dias para estar o mais próximos possível da perfeição. E neste momento, este é, penso, um grave problema para nós, que trabalhamos todos os dias. É bom ter jogadores de qualidade, mas ao mesmo tempo, quando temos três centrais e começamos a jogar com três centrais, isso coloca-nos em dificuldades», disse Luís Campos.

Questionado de imediato por Milan Skriniar, do Inter de Milão, Luís Campos não especificou.

«Eu não vou falar de nomes. Não falámos apenas com Skriniar. No final, não temos o jogador que está em falta», respondeu.

Mais tarde, Luís Campos falou ainda das questões económicas que afetam as desportivas para falar do mercado que o PSG não conseguiu.

«Não fizemos um bom mercado, porque a partir do momento em que as decisões económicas condicionam as desportivas, para mim não é um bom mercado. Na primeira semana, conseguimos trazer o Vitinha. Na última semana, tudo mais caro», referiu, ainda.

Por outro lado, o dirigente português negou que o brasileiro Neymar alguma vez estivesse de saída.

«Não. Completamente falso. Eu ouvi coisas bizarras, a dizerem que o Kylian [Mbappé] exigia que o Neymar saísse. Não, porque nós contamos com os três jogadores que jogam na frente, são de grande qualidade, para dizer a verdade. O Kylian, no ano passado, foi para mim o melhor jogador do mundo. Fez a diferença, é um enorme jogador, mas o Neymar é um jogador muito bom. Ele chega a horas, treina o tempo todo, não perdeu um treino, exceto quando teve um pouco de dores. Está envolvido com o projeto da equipa e do clube», disse Luís Campos.