Luis Enrique refletiu sobre o trabalho do Paris Saint-Germain, numa entrevista aos meios de comunicação do clube, na qual também abordou o mercado de transferências.

O treinador dos parisienses garantiu que não quer jogadores que hesitem antes de rumar ao clube.

«Se um jogador tem dúvidas sobre vir para o PSG, não o queremos. Queremos jogadores que sentem que vêm para Paris para fazer história, que têm fome. Se têm dúvidas entre um clube e outro, não o queremos. É muito fácil. É o que eu e o Luís Campos dizemos aos jogadores. Não queremos jogadores que venham fazer-nos um favor. Deve ser o contrário: queremos jogadores que tenham fome, que queiram vir para um clube único como o Paris Saint-Germain, numa cidade única, num país único, e que queiram fazer parte da história do clube. Se não gostam do campeonato, que não venham», disse o técnico espanhol.

Luis Enrique explicou a abordagem ao mercado e revelou que João Neves foi seguido pelo PSG «durante os últimos meses», de forma a que conseguissem perceber como se iria adaptar a Paris. No entender do treinador do campeão francês, o médio ex-Benfica é o exemplo perfeito do que deve ser um reforço.

«O João é um médio de altíssimo nível e com as características perfeitas que procuramos num médio, que não perde a bola, que tem um bom físico, que sob pressão consegue superar as situações, que tem clareza, que consegue joga de costas, quem consegue encarar a bola. Sem bola, tem um nível físico muito bom para pressionar. É um jogador inteligente. Este ano, no meio-campo, temos muitos jogadores com esse perfil», apontou.

«O João tem muita energia, corre muito, gosta muito de correr, que é algo que apreciamos. Mas há que correr muito sem a bola e menos com a bola», completou.

João Neves deixou o Benfica a troco de 60 milhões de euros e já se estreou oficialmente pelo PSG: no primeiro jogo, somou 45 minutos e fez duas assistências.