Apesar do empate a zero na receção ao Lorient, no arranque do campeonato francês, houve quem se destacasse na equipa do Paris Saint-Germain, como foi o caso do ex-Sporting Manuel Ugarte.

Após a partida, Luis Enrique deixou rasgados elogios ao médio uruguaio, que realizou a estreia pelos parisienses.

«Ele foi maravilhoso, maravilhoso. Foi fabuloso a toda a hora, pressionou muito alto, intercetou muitas bolas. Um 10 em 10», disse o técnico do PSG, citado pelo Le Parisien.

Ugarte foi titular e cumpriu os 90 minutos, à semelhança de Danilo Pereira e Gonçalo Ramos. Já Vitinha, foi substituído no segundo tempo.