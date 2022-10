Não foi tarefa fácil, mas o Paris Saint-Germain conseguiu vencer na receção ao Troyes, por 4-3, na jornada 13 do campeonato francês.

O primeiro golo do jogo veio dos pés de dois velhos conhecidos do futebol português. Rony Lopes falhou o primeiro desvio, mas ainda conseguiu assistir o ex-Sporting e Desp. Aves, Mama Baldé, que inaugurou o marcador aos três minutos, com um remate à meia volta.

A passe de Neymar, Carlos Soler fez o golo do empate (24m), inscrevendo o seu nome na ficha de marcadores pelo segundo jogo consecutivo.

A abrir a segunda parte, Mama Baldé (52m) bisou. O avançado da Guiné Bissau recebeu a bola na área, rodou sobre si próprio e apontou o 2-1.

Contudo, quem tem Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé «arrisca-se» a ganhar muitos jogos.

Aos 55 minutos, o argentino restabeleceu o empate à lei da bomba, com um fantástico remate de fora da área. Já aos 62, descobriu Neymar na área com um passe milimétrico e o brasileiro consumou a reviravolta.

Mbappé fechou as contas com um penálti exemplarmente cobrado, aos 77 minutos.

O PSG, que contou com Vitinha a titular e Renato Sanches e Nuno Mendes como suplentes utilizados, segue na liderança do campeonato francês, com 35 pontos, mais cinco do que o segundo, a sensação Lens. O Troyes ocupa o 11.º posto (13 pontos).