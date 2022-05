Eleito melhor jogador do campeonato francês pela terceira temporada consecutiva, Kylian Mbappé não desvendou o rumo que vai dar à carreira no final da temporada, mas alertou que vai anunciar a decisão ainda antes de se juntar à seleção, no início de junho, para os jogos da Liga das Nações.

«Cometi o erro há três anos de monopolizar a cerimónia [quando deixou o futuro em aberto, em 2019]. Este não é o lugar nem a hora. Vim agradecer a todos. Vou revelar a minha decisão muito rapidamente, está quase tomada. Será antes da concentração da seleção francesa, bem antes», disse aos jornalistas, citado pelo L’Equipe.

Mbappé, em fim de contrato com o PSG, marcou 36 golos e distribuiu 21 assistências nos 45 jogos em que participou na atual temporada.