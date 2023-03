A continuidade de Kylian Mbappé no PSG não depende do sucesso do clube na Liga dos Campeões. Foi o próprio internacional gaulês quem deixou isso bem claro.



«Se o meu futuro estivesse ligado à Champions, sem querer faltar ao respeito ao clube, já teria saído há muito tempo. Não acho que este jogo vai ter um impacto [na sua permanência no clube]. Estou feliz por estar aqui e não estou a pensar noutra coisa que não seja tornar o PSG bem-sucedido», referiu, em declarações reproduzidas pela BBC.



Os parisienses vão jogar em Munique frente ao Bayern depois de terem perdido no Parque dos Princípes, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final. Neymar é, recorde-se, a principal ausência na equipa do PSG para o jogo decisivo desta quarta-feira (20h00).