Neymar vai ser operado ao tornozelo direito e não joga mais esta temporada. Horas após o PSG ter comunicado o infortúnio do brasileiro, este deixou uma mensagem nas redes sociais.



«Voltarei mais forte», escreveu no Twitter.



Os parisienses revelaram que o avançado vai ser submetido a uma operação cirúrgica para evitar «riscos de reincidência» em lesões no tornozelo direito.



Neymar estava a realizar uma das melhores épocas em Paris com 18 golos e 16 assistências em 29 jogos.