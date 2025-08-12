O futebolista internacional português Nuno Mendes admitiu nesta terça-feira que a equipa do Paris Saint-Germain «talvez» não esteja no seu melhor, mas vai procurar «dar o máximo» para erguer quarta-feira a Supertaça Europeia, ante o Tottenham.

«Sabíamos que seria uma época longa para nós, e estamos a dar o melhor para amanhã [quarta-feira] estarmos a bom nível. Tentaremos dar o máximo para atingir o nível anterior», disse, na conferência de imprensa de antevisão.

A partida opõe os campeões europeus ao vencedor da Liga Europa, o Tottenham, mas os parisienses «talvez não estejam física e mentalmente» no melhor estado de forma, a voltar recentemente de férias e com pré-época encurtada devido ao Mundial de clubes.

«Mas é este o nosso trabalho, e estamos muito concentrados», declarou.

O lateral esquerdo de 23 anos escusou-se ainda a comentar a exclusão do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma dos convocados, porque “é o trabalho do treinador” assumir essa responsabilidade.

O internacional luso também não quis dizer qual dos jogadores do conjunto do PSG será mais favorito à vitória na Bola de Ouro, porque «o importante é ganhar o jogo e o título».

Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, enfrentam quarta-feira o Tottenham, de João Palhinha, em busca de erguer a primeira Supertaça Europeia da sua história, em Udine, e com arbitragem do luso João Pinheiro.

Na formação francesa, não estará o também internacional luso João Neves, que foi castigado com dois jogos de suspensão, depois de ter sido expulso na final do Mundial de clubes, que o PSG perdeu para o Chelsea, por claros 3-0, em 13 de julho, nos Estados Unidos.