O lateral-esquerdo português Nuno Mendes falhou os últimos três jogos do Paris Saint-Germain por lesão, não participou na íntegra do treino desta quarta-feira da equipa francesa, mas deixou uma garantia que descansa os franceses… e também Portugal, a dez dias da final da Liga dos Campeões e a menos de um mês do início do Mundial 2026, para o qual está convocado.

«Hoje não tive muito que fazer, mas sinto-me bem. Tive tempo para descansar, para cuidar de mim. Ainda faltam dez dias [ndr: para a final da Liga dos Campeões]», notou Nuno Mendes, em Poissy, num dia em que o PSG abriu um período de declarações à imprensa, com vários atletas e o treinador Luis Enrique.

«Estamos motivados. É um orgulho chegar à final duas vezes seguidas. A equipa está bem. O espírito da equipa está no máximo», referiu Nuno Mendes, na preparação para a decisão da Liga dos Campeões, ante o Arsenal, a 30 de maio, em Budapeste.

Sobre se o facto de ter disputado a final da Liga dos Campeões na época passada [ndr: PSG venceu o Inter de Milão por 5-0] pode ajudar na abordagem, o internacional português diz que «pode», mas diz que o jogo será «difícil». «Será um grande jogo, contra uma grande equipa. Estamos a tentar preparar-nos da melhor maneira possível para a final», concluiu.