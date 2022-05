A expectativa em torno do futuro de Kylian Mbappé deixou o próprio treinador do Paris Saint-Germain na dúvida. Mauricio Pochettino, de resto, confessa que só soube da continuidade do atacante francês instantes antes do anúncio oficial.

«Oficialmente, o presidente disse-me meia hora antes», revelou ao El Partidazo de Cope.

«Durante o ano, eu e todos os que o rodeavam, sentíamos que o jogador estava aberto a todas as opções. Estávamos todos com uma grande expectativa. Mesmo estando perto do Kylian, também não sabíamos a decisão final. O momento aproximava-se e estávamos a viver com a mesma expectativa que vocês, que vivem a uma grande distância dele», acrescentou.

Apesar da incerteza, Pochettino não ficou «surpreendido» pela decisão do jogador, até porque as últimas semanas já davam a entender que iria ficar em Paris.

«Eu acompanhava as notícias que vinham na comunicação social. O meu staff dizia muitas vezes: 'Parece que vai ficar'», completou.

Mbappé, que terminava contrato com o PSG no final da temporada, prolongou o vínculo até 2025.