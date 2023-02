Em nota divulgada nesta terça-feira, dois dias após o jogo com o Lille, o Paris Saint-Germain informa que os exames indicam uma entorse no tornozelo direito de Neymar, com lesão no ligamento.

O emblema da capital francesa informa que uma nova avaliação será realizada no início da próxima semana.

No que diz respeito a Nuno Mendes, que também saiu lesionado, o PSG informa que sofreu um toque no joelho, mas que deve reintegrar os treinos ainda esta semana.