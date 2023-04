Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, considerou que a última proposta do Paris Saint-Germain para a aquisição do Parque dos Príncipes em definitivo foi «ridícula» e fechou a porta a quaisquer desenvolvimentos.

«Para vender é preciso respeitar as regras, porque o Parque dos Príncipes pertence ao povo parisiense, não me pertence a mim. Estamos num país onde o Estado de direito funciona e existem procedimentos estabelecidos para a compra e venda», começou por dizer esta manhã em entrevista à RFI.

«O clube ofereceu 38 milhões de euros. Acho que ridículo é a palavra certa. Não há mais caminho possível. Vamos deixar de discutir porque não vamos chegar a um acordo», sublinhou.

O Le Parisien e o L’Equipe adiantam que o PSG vai apresentar uma manifestação de interesse para mudar-se para o Stade de France. Contudo, a presidente da Câmara de Paris não acredita que a equipa deixe o Parque dos Príncipes.

«Acho que não vão sair pelas mesmas razões: as do desrespeito pelo Estado de direito. As regras que mencionei valem também para o Estado [dono do Stade de France] e é muito complicado ceder um estádio, mesmo que o Presidente da República tenha aberto essa possibilidade», concluiu.