Neymar vai falhar o jogo do PSG em Munique frente ao Bayern, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, adiantou Christopher Galtier.



«Penso que Neymar estará fora do jogo contra o Bayern», disse o treinador do campeão francês, citado pelo L'Équipe.

De resto, o clube parisiense divulgou o boletim clínico antes da partida diante do Nantes, da 26.ª ronda da Ligue 1. Renato Sanches, que se lesionou na coxa direita durante o encontro com o Toulouse, vai voltar a treinar sem limitações na próxima semana assim como Hakimi.



Em relação a Neymar, o PSG refere apenas que este será reavaliado na próxima segunda-feira, embora Galtier já o tenha descartado da visita à Baviera, agendada para quarta-feira, dia 8 de março.