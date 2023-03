Neymar não joga mais esta temporada, informou o PSG.



De acordo com o comunicado do clube gaulês, o internacional brasileiro vai ter de ser operado ao tornozelo direito e estará afastado dos relvados «entre três a quatro meses».



«O Neymar teve vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos anos mais recentes. Na sequência da mais recente lesão no tornozelo a 20 de fevereiro, o departamento médico do PSG recomendou a operação de reparação ligamentar a fim de evitar riscos de reincidência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. A cirúrgia vai realizar-se no Qatar. É esperado que o jogador precisa de três a quatro meses até integrar os treinos coletivos», lê-se na nota.



O jogador de 31 anos tem, recorde-se, sofrido várias lesões no tornozelo direito ao longo dos anos, a última das quais na partida entre o campeão francês e o Lille.



Neymar estava a realizar uma das melhores temporadas em Paris com 18 golos e 16 assistências em 29 jogos.