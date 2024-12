O PSG revelou, esta terça-feira, que Nuno Mendes sofreu uma lesão na partida contra o Lyon, do último domingo.



O campeão gaulês refere, numa nota divulgada no site oficial, que o internacional português tem um problema na coxa direita.



«Lesionado na coxa direita no encontro com o Lyon, Nuno Mendes continuará hoje em tratamento», informam os parisienses.



Recorde-se que há cerca de um mês o lateral-esquerdo esteve sem competir em virtude de uma lesão num tornozelo.



Nuno Mendes permanece em dúvida para o jogo do PSG ante o Mónaco, da 16.ª jornada da Ligue 1, que se irá realizar esta quarta-feira (20h00).