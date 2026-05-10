O Paris Saint-Germain deu um passo gigante para o título na liga francesa, ao vencer na receção ao Brest por 1-0, na noite deste domingo, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Com o português Gonçalo Ramos a titular e João Neves como suplente utilizado (Vitinha não saiu do banco e Nuno Mendes não figurou nas opções devido a lesão muscular), a equipa treinada por Luis Enrique somou os três pontos graças a um golo de Désiré Doué aos 82 minutos.

Com este resultado, o PSG é líder com 73 pontos, mais seis do que o Lens, ficando a um ponto de ser campeão, quando há por disputar dois jogos para os dois primeiros classificados. E, precisamente na próxima quarta-feira, há um Lens-PSG (jogo em atraso da jornada 29), que valerá o titulo ao PSG caso pontue.

- FRANÇA - Resultados e Classificação

Noutro dos oito jogos da noite deste domingo, o Lyon treinado pelo português Paulo Fonseca perdeu por 2-1 na visita ao Toulouse e complicou o apuramento direto para a Liga dos Campeões. Methalie (10m) e Kamanzi (78m) fizeram os golos do Toulouse e Tolisso (71m) marcou para o Lyon, que teve o português Afonso Moreira a titular. O Toulouse ainda teve a expulsão de Donnum (79m) mas conseguiu a vitória.

Ora, com a derrota, aliada à vitória do Lille na visita ao Mónaco por 1-0 (Denis Zakaria fez autogolo aos 72 minutos num jogo em que Félix Correia foi titular no Lille) o Lyon desceu ao quarto lugar e mantém os 60 pontos, agora a um do Lille, terceiro com 61, em lugar de apuramento direto para a Champions, já garantida por PSG e Lille.

Noutro jogo com portugueses, o Estrasburgo, com Rafael Luís lançado para a segunda parte, empatou a um golo na visita ao Angers. A noite teve ainda a goleada do Lorient na visita ao Metz por 4-0 e as vitórias do Rennes na receção ao Paris FC e do Auxerre na receção ao Nice, ambas por 2-1. O Marselha venceu por 1-0 na visita ao Le Havre.