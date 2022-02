Jérôme Alonzo, antigo guarda-redes dos parisienses, defendeu Mauricio Pochettino e explicou a tarefa árdua do técnico na gestão do plantel, que tem merecido críticas, sobretudo depois da derrota em Nantes (3-1).

«O pobre do Mauricio tem um problema com os guarda-redes, já que tem dois fenómenos, dois estilos diferentes e de duas gerações diferentes [Keylor Navas e Donnarumma]. Ele disse para si mesmo: ‘Vão jogar três jogos cada’. E até agora tem resultado, por isso não me incomoda», começou por referir ao Le Parisien.

Alonzo destacou ainda os casos de Leo Messi, Neymar e Sergio Ramos, este último contratado no verão, mas que ainda só realizou cinco jogos desde que chegou a França.

«Temos que pensar que ele ainda tem de lidar com o Messi, que não progride, Neymar que não evolui a cada dois jogos, Ramos que tem a lesão mais longa da história das lesões e os jogadores que foram para a Taça das Nações Africanas (CAN). E quando contratámos um guarda-redes [Donnarumma], ainda lhe metemos as culpas em cima por causa da rotação da equipa. A qualquer altura o Pochettino podia dizer: 'Deixem de me chatear com isto, rapazes’», concluiu.