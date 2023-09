Com Danilo, Vitinha e Gonçalo Ramos de início, o Paris Saint-Germain foi surpreendido em casa pelo Nice e perdeu por 3-2, no jogo de abertura da quinta jornada do campeonato francês.

Terem Moffi adiantou os forasteiros aos 21 minutos, mas Kylian Mbappé apareceu para fazer o empate aos 29, com um excelente remate à entrada da área.

Mbappé já marca muito, agora imaginem com ajudas 😅#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/PiQWgnJUZH — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 15, 2023

No segundo tempo, Laborde (53), a passe de Moffi, voltou a colocar o Nice na frente e Luis Enrique lançou Manuel Ugarte, assim como Randal Kolo Muani, que entrou para lugar de Ramos.

As mexidas de pouco valeram aos parisienses, que aos 68 minutos voltaram a sofrer pelas mãos dos mesmos protagonistas, que desta feita inverteram os papéis. Laborde assistiu Moffi e o nigeriano apontou o 3-1.

A três minutos dos 90, Mbappé ainda deu esperança ao PSG com mais um golo de belo efeito, a passe de Kolo Muani - que pode aqui ter ganho o lugar a Ramos -, mas o marcador não voltou a mexer.

O PSG volta a tropeçar neste arranque de temporada e é terceiro classificado da liga gaulesa à condição, com oito pontos, enquanto o Nice tem nove e segue no segundo posto.

[IMAGENS VÍDEO Eleven na DAZN]