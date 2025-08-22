Colocado na rota de saída do Paris Saint-Germain, Gigi Donnarumma apresentou-se perante os adeptos, no Parque dos Príncipes, em Paris, após a vitória caseira sobre o Angers (1-0), nesta sexta-feira.

Um jogo em que o italiano, titular nas últimas quatro temporadas, não participou (tal como os outros dois já disputados pelo PSG), mas em que esteve a apoiar os colegas de equipa. No final, quis despedir-se dos adeptos, que retribuíram entusiasticamente com um cântico em honra do jogador.

Não só eles ajudaram à festa, como também os colegas, entre eles Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e João Neves, que o rodearam e saudaram neste momento de aparente despedida.

Segundo a imprensa inglesa, o guardião de 26 anos terá acertado uma transferência para o Manchester City de Pep Guardiola, perante a iminente saída de Ederson.

O treinador do PSG, Luis Enrique, admitiu querer um outro «perfil» de guarda-redes, sendo que Lucas Chevalier foi contratado ao Lille para render Donnarumma.