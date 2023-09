Paris Saint-Germain e Marselha, que têm protagonizado um começo de temporada intermitente, defrontaram-se este domingo e os parisienses levaram a melhor, com uma goleada por 4-0 nos Parc des Princes.

Danilo, Vitinha e Gonçalo Ramos começaram no banco dos campeões franceses, enquanto Vitinha foi lançado a titular no lado visitante.

Logo aos oito minutos, Achraf Hakimi abriu a contagem com uma execução sublime de um livre.

A resposta do Marselha chegou aos 22 minutos, num contra-ataque rápido conduzido por Clauss, que cruzou para a área, onde Vitinha apareceu a cabecear à trave.

Por volta da meia-hora, Kylian Mbappé teve de sair com problemas físicos e seguiu diretamente para o balneário depois de ser substituído por Ramos. O avançado português viria a marcar, mas antes ainda houve tempo para o golo de Kolo-Muani (37m), na recarga a um remate de Hakimi que esbarrou no poste.

Vitinha já não voltou para a segunda parte, enquanto Ramos não perdeu tempo e, logo aos 47 minutos, estreou-se a marcar com as cores do PSG, correspondendo de cabeça a um cruzamento de Ousmane Dembelé.

A equipa de Luis Enrique continuou a mandar no jogo e chegou ao 4-0, no bis de Ramos. Na sequência de um livre favorável ao Marselha, Danilo, que já estava em campo, aliviou a bola, Kolo-Muani acelerou a fundo pelo corredor direito e serviu o avançado luso, que desviou de Pau López com um toque subtil.

Com esta goleada, o PSG ascende ao terceiro lugar do campeonato francês, com 11 pontos. O Marselha tem nove e é sétimo classificado.

Também este domingo, o Estrasburgo venceu em casa do Metz (1-0), o Le Havre bateu em casa o Clermont (2-1), o Lens triunfou na receção ao Toulouse (2-1) e o Montpellier empatou a zero com o Rennes.

Resultados e classificação do campeonato francês

