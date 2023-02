O PSG acabou por vencer o Lille por 4-3, em jogo louco, mas Neymar fez soar os alarmes, uma vez mais.

O internacional brasileiro até tinha marcado o segundo golo do encontro, servido por Vitinha, mas saiu lesionado no início da segunda parte. Sofreu uma pancada na parte interna da direita direita, que o fez colocar mal o pé no chão.

Neymar ainda se tentou levantar, mas acabou mesmo por deixar o relvado de maca, emocionado.

VEJA O VÍDEO ASSOCIADO AO ARTIGO.