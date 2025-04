À 31.ª jornada da liga francesa, o Paris Saint-Germain sofreu a primeira derrota no campeonato e não vai ser campeão invicto. O Nice foi ao Parque dos Príncipes acabar com a invencibilidade dos parisienses, ao vencer por 3-1, no jogo que abriu a ronda.

O Nice chegou à vantagem aos 34 minutos, com Badredine Bouanani, depois de conduzir a bola pelo meio, a servir Sanson nas costas dos defesas do PSG, para uma finalização com o pé direito, na área.

O PSG chegou ao empate ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, num belíssimo golo de Fabián Ruiz, de pé esquerdo, na área: a assistência de Ousmane Dembélé, com um passe por alto, é para ver e rever.

Porém, Sanson quis ser mesmo o protagonista do jogo e, logo a abrir a segunda parte, bisou com um grande golo de pé direito, de primeira na área, todo no ar, após um cruzamento do lado direito de Jonathan Clauss.

O terceiro golo do Nice foi apontado por Youssouf Ndayishimiye, aos 70 minutos, de cabeça, com assistência de Bouanani.

O PSG, que teve os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze inicial e Gonçalo Ramos em campo a partir do minuto 68 (João Neves saíra antes, ao minuto 59) bem tentou evitar a derrota, mas encontrou pela frente uma muralha chamada Marcin Bulka. O guardião polaco brilhou com várias defesas - algumas delas bem difíceis e espetaculares – negando, entre outros, golos a Vitinha e a Ramos.

Na classificação, o PSG mantém os 78 pontos, enquanto o Nice sobe, à condição, ao quarto lugar, com 54 pontos, dando uma prova forte na disputa pelo acesso à Liga dos Campeões. O PSG prepara agora a visita ao Arsenal, para o jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, agendado para terça-feira.